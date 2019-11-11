Цифровая модель территории Украины должна быть до конца 2020 года - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил центральному аппарату и руководителям областных отделений Госгеокадастра завершить создание современной цифровой модели территории Украины до конца 2020 года.

Об этом он сказал во время совещания по реформированию деятельности Госгеокадастра, сообщает корреспондент Укринформа.

"Поручаю провести все мероприятия вовремя и завершить создание современной цифровой модели территории Украины до конца 2020 года. В следующем году земельный кадастр должен быть наполнен на 100%", - сказал Гончарук.

По его словам, кроме того, до 1 августа 2020 года необходимо инвентаризировать всю землю (включая 10 млн га сельскохозяйственных земель государственной собственности) и внести данные в кадастр.

Как сообщал Укринформ, в Кабмине 5 ноября заявили, что начали оцифровывать территорию страны самым современным оборудованием в мире. Работы начаты с Волынской и Львовской областей.

"С помощью аэрофотосъемки создаются 3D-модели местности, например, лесных массивов, отдельных фрагментов застройки или производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и тому подобное", - пояснили в правительстве.

Отмечается, что высокоточное лазерное сканирование с точностью до 5 см позволит прогнозировать вероятные зоны затопления, станет незаменимым для проектирования дорог, орошения земель, эффективной инвентаризации лесов.

Поэтому, как заявили в Кабмине, впервые в Украине появится цифровая топографическая база данных, которая станет неотъемлемой частью большого проекта "государство в смартфоне".