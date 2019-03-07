ЦИК заявил о срыве закупки боксов для участковых комиссий

Выборы 2019 впервые проходят с применением закона о публичных закупках

Перед президентскими выборами 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не смогла закупить архивные боксы для участковых комиссий. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Сообщается, что в январе тендерный комитет ЦИК объявил открытые торги по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов, однако за месяц комитету представили только два предложения с неполным комплектом документов. 5 марта предложения отклонили, а торги отменили.

"Повторные торги по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов провести уже невозможно. Следовательно, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в окружные избирательные комиссии, остался открытым", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что председатели и члены участковых комиссий будут доставлять избирательную документацию с помощью подручных средств. Кроме того, из-за ограниченных сроков под угрозой срыва находятся закупки транспортных услуг и канцелярских принадлежностей для окружных избирательных комиссий.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК утвердил сметы избирательных округов на 100 млн гривен.