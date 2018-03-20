Цукерберг за один день потерял шесть миллиардов долларов

Акции компании Facebook обвалились за один день на восемь процентов после появления информации об утечке данных 50 миллионов пользователей.

Акции компании Facebook упали на восемь процентов на фоне скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica, использовавшей в своих целях личную информацию более чем 50 миллионов пользователей социальной сети. В результате капитал генерального директора и крупного держателя акций Facebook Марка Цукерберга уменьшился более чем на 6 миллиардов долларов США.

Несмотря на эту потерю, Цукерберг сохранил четвертое место в рейтинге богатейших людей мира - у него осталось 68,5 миллиарда долларов. Богаче Цукерберга только владелец Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

На выходных Facebook обвинил компанию Cambridge Analytica, занимающуюся анализом данных, в хищении личной информации более 50 млн пользователей социальной сети, что стало одной из крупнейших утечек в ее истории.

В 2016 году компания сотрудничала со штабом президента США Дональда Трампа, в частности, с его экс-главой Стивеном Бэнноном. Утечка личных данных пользователей позволила ей разработать технологии для кампании Трампа, пишут СМИ. Прокуратура штата Массачусетс начала расследование по делу Cambridge Analytica.

Несколько лет назад Cambridge Analytica воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены.

Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала в собственных целях личные данные большей части электората страны.

Источник: Русская служба DW

Макаревич заявил, что россияне превратились в "злобных дебилов" Вчера, 17:13Комментариев: 3 Лидер группы Машина времени предположил, что российские власти изобрели особые методики зомбирования, которые за три года превратили россиян в "злобных дебилов". Андрей Макаревич Андрей Макаревич Вечерняя Москва Известный российский музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич заявил о том, что с россиянами в последние годы происходит что-то ужасное. Об этом он в воскресенье, 18 марта, написал на своей странице в Facebook. К такому выводу Макаревич пришел после своей поездки в США. Музыкант опубликовал фото из своей поездки в США. Во время путешествия его поразило, насколько американцы “спокойнее, веселее и добрее“ российских граждан. При этом Макаревич отметил, что во время своего предыдущего визита в Соединенные Штаты три года назад он не замечал такого различия и из этого он сделал вывод, что с россиянами “происходит что-то ужасное“. Читай также: Макаревич: Как же послушно стали глистами бывшие братья мои В ответ на комментарий под сообщением о том, что на россиян повлияла “пропаганда“, артист написал об ужасных изменениях россиян. “Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов“, - написал он. Ранее сообщалось, что почти половина россиян считают, что Макаревич предал интересы России. Напомним, в начале российской агрессии против Украины, Макаревич отмечал, что “такого количества вранья“ не припомнит с брежневских времен.Источник: http://news.bigmir.net/world/1806546-Makarevich-zayavil-chto-rossiyane-prevratilis-v-zlobnih-debilov© News.bigmir.net