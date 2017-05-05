Тука: Боевики ликвидируют антрацитовые шахты на Донбассе, шахта Засядько уже закрыта

Так называемые власти "Луганской и Донецкой народных республик" приняли решение ликвидировать все шахты, добывающие антрацит.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканалу NewsOne.

"Накануне 1 мая прошло совещание в Донецке при участии кураторов из Российской Федерации, где решали, что делать с предприятиями, "упавшими им в руки с неба". Было принято решение закрыть шахты, добывающие антрацит, и ликвидировать их. Потому что тратить средства на их работу они не собираются", - подчеркнул Тука.

По его словам, сотрудников шахты им. А.Ф. Засядько уже отправили в отпуск за свой счет.

"Шахты, которые добывают кокс, будут переориентированы на сбыт продукции в Российскую Федерацию. Вырабатывающие металл предприятия будут демонтированы", - добавил он.

Более того, Тука отметил, что некоторым сотрудникам предложили переехать на подконтрольную Украине территорию и устроиться на работу там.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, введенные в отношении Российской Федерации санкции достаточно сильно влияют на Москву, из-за чего она вынуждена сократить финансирование так называемых Донецкой и Луганской народных республик. В частности сообщается, что в Дебальцеве людям, которые работают на "железной дороге "ДНР", не выплачивают обещанные 5-7 тысяч рублей в месяц.