Тука о строительстве "Северного потока-2": Позиция Германии немного настораживает

Позиция Германии относительно строительства "Северного потока-2" немного настораживает. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эксклюзивном интервью NEWSONE.

"Можно только надеяться, что позиция Германии не изменится по отношению к Украине, хотя, если откровенно, то ее решение относительно строительства "Северного потока-2" настораживает", - подчеркнул он.

Ко всему Тука добавил, что необходимо подождать официальный пресс-релиз встречи Петра Порошенко и Ангелы Меркель.

Как сообщал NEWSONE ранее, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 10 апреля, находится с рабочим визитом в Германии, куда его пригласила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Также напомним, Коболев ранее заявил, что проект газопровода в обход Украины "Северный поток-2" противоречит интересам Европы и является "троянским конем".

NewsOne

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