Тука объяснил, почему Донецк сложнее отключить от света, чем Луганск

В случае, если Украина решится прекратить поставки электроэнергии на оккупированные территории Донецкой области, она может столкнуться с ответными мерами боевиков.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Пострадать от этого может Мариуполь. В этот город поступает электроэнергия от Старобешевской ТЭС, которую "национализировали" боевики "ДНР" после блокады. Быть уверенными в том, что они не отключат энергорубильник, невозможно.

"Естественно, что вероятность ответных мер достаточно высока, поэтому мы и не торопимся принимать такое решение и сейчас взвешиваем все "за" и "против", - сказал замминистра.

Напомним, в полночь 25 апреля на неконтролируемые территории Луганской области Украина прекратила подачу электроэнергии.