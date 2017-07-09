Турбины в оккупированный Крым поставляла компания, в которой Siemens владеет акциями

Одной из компаний, которая принимает участие в монтаже и вводе в эксплуатацию поставленных в обход санкций в Крыму газовых турбин для электростанций, является российская компания ЗАО "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7% акций. Об этом со ссылкой на три источника, близких к проекту, сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

В частности, представитель Siemens, отвечая на вопрос о предполагаемом участии Интеравтоматики в проекте строительства электростанций в Крыму, отметил, что немецкая компания продолжает придерживаться своей позиции о непричастности к этому проекту на полуострове.

"Мы расследуем участие Интеравтоматики в запуске газовых турбин и любых других услуг, и, если это будет доказано, мы сделаем все необходимые и доступные меры, чтобы как можно скорее прекратить такую деятельность", - говорится в ответе немецкой компании.

На сайте Интеравтоматики указано, что компания занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами "под ключ". В частности, внедряются системы, основанные на применении средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.