Турчинов хочет ввести уголовную ответственность за закупки в России

Руководители украинских предприятий должны нести уголовную ответственность за осуществление закупок в России.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию относительно измены... Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны- агрессора, тех, кто покупает те вещи в России, которые могут быть сделаны в Украине", - подчеркнул он.

По словам Турчинова, соглашение о закупке "Укрзализныцей" наградных значков в России является позором.

"Когда мы какие-то бляшки заказываем в России, то это просто позор!" - сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее ПАО "Укрзализныця" уличили в заказе наградных значков "Почетный железнодорожник" в России. Исполняющий обязанности руководителя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил остановить закупку значков.