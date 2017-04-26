Туристический бунт: операторы и агентства не поделили комиссию

Офисы по продаже туристических путевок объявили бойкот одному из крупнейших продавцов туров в Украине

В преддверии летнего сезона разгорелся конфликт между туроператорами (занимаются организацией туров - бронируют чартеры, выкупают гостиничные номера, обеспечивают трансфер пассажиров) и туристическими агентствами, которые продают путевки конечным потребителям. Повод для спора - размер комиссии агентств.

Последние несколько лет они зарабатывали на продаже туров в среднем 10% от их стоимости. Нынешней весной некоторые операторы снизили комиссию практически вдвое, одновременно обязав агентства продавать туры по промопрайсам - с 5%-ной наценкой. Таким образом, турагентства оказались практически без заработка, рассказал LIGA.net член правления Украинской ассоциации туристических агентств Олег Кулик. "Активнее всего промопрайсы предлагает компания TPG", - говорит Кулик.

Туроператоры объясняют такой шаг поведением своих розничных партнеров. Мол, агентства и сами демпингуют, давая скидки конечным потребителям, поэтому они решили сделать это вместо агентств.

Гонка за прибылью

Туроператоры пытались ввести промотарифы еще в прошлом году, говорят собеседники LIGA.net на туристическом рынке. "Мы попробовали снизить цены на туры за счет комиссии турагентств, но этот шаг не дал должного эффекта", - рассказал коммерческий директор компании Tez Tour Аркадий Маслов. Он утверждает, что компания отказалась от этой практики.

С марта большие распродажи устраивает туроператор TPG, говорит директор сети агентств, пожелавший остаться неназванным. "Наценка на их продуктах составляет не 10, а 5-7%. Нам невыгодно работать на таких условиях", - возмущается он. Получить комментарий TPG, которая входит в тройку крупнейших туроператоров страны, не удалось.

Туристическим операторам приходится работать в условиях высокой конкуренции и экономических рисков, объясняет владелец компании Гамалия Игорь Голубаха. Понадеявшись на рост спроса, многие операторы в этом сезоне увеличили полетную программу на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Но весной количество желающих отдохнуть на курортах Турции и Египта существенно не увеличилось, писала ранее LIGA.net.



Это вынудило компании распродавать "горящие туры". "Например, стоимость недельного отдыха может обойтись в $250 с человека, что ниже себестоимости. С каких средств платить агентству премию 10 или 15%?" - говорит руководитель Центра туристической информации Владимир Царук.

Вошли в клинч

Отдельные агентства в борьбе за клиентов дают им персональные скидки за счет своей комиссии, рассказывает Игорь Голубаха. "Потом туристы просят предоставить подобный тур по такой же низкой цене, и скидки вынужден давать уже сам оператор", - отмечает он. В результате туристические компании после нескольких месяцев демпинга коллег закрываются, количество точек продаж уменьшается, и оператору становится сложнее планировать свои продажи, говорит один из крупных участников рынка.

Турагентства восприняли инициативу TPG в штыки. Они стараются не продавать туры по промоскидкам, признает Кулик. "Можно найти альтернативу у другого оператора, но с нормальной комиссией для агента", - поясняет он.

Запасной выход для TPG - фирменная розница. В Украине работает около 120 агентств, которые используют бренд TPG. Всего в стране около 5 000 туристических компаний, из которых не более 1 000 можно назвать активными участниками рынка.

Есть ли выход из ситуации? Сторонам придется садиться за стол переговоров и вырабатывать единые правила игры, считает Владимир Царук. Около десяти лет назад турфирмы объявляли бойкот компаниям Кария Тур и News Travel, представители которых вынуждены были пойти на уступки. Пока переговоры с TPG не дали результатов, говорит Кулик.