Turkish Airlines із 23 вересня почне літати з Миколаєва до Стамбула

Авіакомпанія Turkish Airlines із 23 вересня 2021 року почне літати з Миколаєва до Стамбула, повідомив директор Міжнародного аеропорту "Миколаїв" Федір Барна на своїй сторінці у Facebook.

"Після тривалих переговорів із однією з найбільших авіакомпаній світу - Turkish Airlines - радий анонсувати відкриття довгоочікуваного регулярного рейсу до Стамбула з аеропорту "Миколаїв", - написав він.

Барна уточнив, що рейси до Стамбула здійснюватимуться п'ять разів на тиждень, а квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії.

Водночас на сайті Turkish Airlines відсутній напрямок до аеропорту "Миколаїв".