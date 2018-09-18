Турция расследует поставки угля из оккупированного Донбасса - СМИ

Уголь поступал в Турцию через другую непризнанную "республику" - Абхазию

Турция стала первым после Украины государством, которое расследует покупку местными фирмами антрацита с оккупированной части Донбасса, сообщает Польское радио.

Польские журналисты обратились к дипломатическим учреждениям 18 европейских государств с вопросом, что он сделали, чтобы заблокировать закупку угля из оккупированного Донбасса. При этом ответ они получили только от Турции.

Анкара заявила, что расследует информацию о ввозе антрацита с неподконтрольных правительству территорий Украины. Вместе с тем, страны ЕС продолжают игнорировать эту проблему. В ответах европейских сторон, как отмечается, доминируют попытки переадресовать вопрос кому-то или заявления об уважении территориальной целостности Украины.

В частности обращение журналистов проигнорировали в МИД Бельгии, - второй стране в ЕС по объему импорта угля (431 тыс. тонн с марта 2017 года до июля 2018 года) и Болгарии (80 тыс. тонн угля).

По информации международного сообщества InformNapalm, уголь из неподконтрольной для Украины территории поступал в Турцию через другую непризнанную "республику" - Абхазию.

К слову, Украина продолжает закупать российский уголь через европейских посредников.