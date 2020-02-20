У 82,7% пенсионеров пенсия ниже прожиточного минимума

Большая часть украинских пенсионеров (82,7%) получают зарплату, которая существенно ниже прожиточного минимума - до 4 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минсоцполитики.

Такие цифры озвучила заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко на публичной консультации, в которой поучаствовали советник главы правительства Роман Кобец, представители центральных органов власти, международные партнеры, профсоюзы, работодатели и пр.

Ненюнченко заявила, что Украина вышла на тот уровень, когда стали возможны публичные обсуждения проблем, влияющих на уровень жизни пожилых граждан и пенсионеров.

По словам замглавы Минсоцполитики, уровень пенсионного обеспечения граждан, которым только предстоит выйти на пенсию, будет снижаться. К причинам относятся ограниченность ресурса действующей солидарной пенсионной системы, зарплаты, выплачиваемые "в конвертах", неофициальная занятость населения и малый процент вовлеченности граждан в негосударственное пенсионное обеспечение.

На отсутствие полноценной жизни для пенсионеров влияет и слабое госрегулирование создания инклюзивной среды и доступных услуг.

В то же время, в Минсоцполитики объявили о создании проекта Концепции, которая позволит пожилым гражданам вести активный образ жизни, быть современными и получать достойное материальное обеспечение. Кроме того, разрабатывается стратегия создания безопасного добровольного пенсионного накопления. Данный проект направлен на выведение из "тени" доходов и стимулирование граждан к оплате ЕСВ.

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