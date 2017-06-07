У Ахметова рассказали, куда боевики продают украденный уголь

Уголь, вывезенный с временно оккупированных территорий Донбасса, пытаются продавать Турции и Испании, предлагая до 50% скидки. Об этом заявил и. о. гендиректора компании ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук, сообщает Укринформ.

"Мы ведем переговоры с потенциальными клиентами, которые могут покупать наш уголь - Турцией, Испанией. Мы его считаем своим, просто его украли. Когда мы ушли, на Свердловантрацит, Ровенькиантрацит остались 450 тыс. т готовой продукции. В России возможности работать ограничены", - сказал Сахарук.

По его словам, потенциально активным покупателем нелегального угля из Донбасса может стать именно Турция.

"Очень сильно дисконтируют цену. 30-40-50% скидки, чуть ли не бесплатно отдают. Мы с такими случаями работаем. Наша задача, чтобы ресурсом не торговали", - отметил Сахарук.

По его информации, отмечены попытки поставлять в Турцию до 50 тыс. т угля в месяц.

"Уже отправляются корабли по 15-20 тыс. т, то есть лежит в порту уголь, который будет отгружаться. Используют порт Ростов, откуда отправляют маленькие корабли. Есть контракт с Испанией на 30 тыс. т. В основном, это не антрацит, а сорта АС, АМ. Происхождения пишут российское, обеспечивают сертификат происхождения", - добавил Сахарук.

Операционная компания ДТЭК Энерго отвечает за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии а структуре энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Напомним, ранее сообщалось, что только в 2016 г. российские оккупанты вывезли из Донбасса свыше 1 млн т антрацита.

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