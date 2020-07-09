У "Батьківщині" проти відновлення імпорту електроенергії з Росії

У фракції "Батьківщина" проти відновлення імпорту електроенергії з РФ. Про це у коментарі УНН розповів представник фракції, народний депутат Олексій Кучеренко.

Зазначимо, що йдеться про проект Закону України авторства нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Жупаніна, який лобіює відновлення імпорту російської електроенергії.

Документ є альтернативним до урядового, у якому можливість ввозу електроенергії з РФ прямо заборонена.

"У нас криза в енергетиці, і є урядовий законопроект, який пропонує конкретні шляхи її вирішення. Неприпустимо, коли депутати лізуть у такі системні проекти ЗУ, я категорично проти цього. Бо відповідати за усі схвалені ВР законопроекти буде діючий уряд, а не ініціатори-депутати", - коментує Кучеренко.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року - після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. Додамо, що у пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був їх ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським.

Тепер Жупанін пропонує відновити імпорт електроенергії з РФ, і робить це "під соусом" турботи про українських шахтарів, каже Кучеренко.

"Оці недолугі аргументації, мовляв, давайте відкриємо імпорт, бо раптом взимку у нас не буде вугілля... Готуйтеся до зими наперед, купуйте зараз, у чому проблема? Навіщо ви шахти губите?" - додає нардеп.

Кучеренко сподівається, що у сесійній залі підтримають урядовий законопроект.

"Наша фракція ще не визначалася, але я буду переконувати їх у тому, щоб ми не заважали уряду навести порядок на ринку електроенергії", - каже він.