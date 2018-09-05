У берегов Финляндии начали укладку труб для "Северного потока-2"

Судно Solitaire начало работы по уладке российского газопровода "Северный поток-2" в Финском заливе.

Об этом сообщается на сайте компании Nord Stream 2.

"Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. На борту судна могут разместиться 420 человек. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода "Северный поток - 2" на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко) ", - заявили в компании.

Отмечается, что трубы свариваются между собой на борту судна, после чего сварные швы проверяются и газопровод опускается на морское дно.

В конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в Германии в рамках строительства спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

Сооружение спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии, Польша и США, планируется завершить к концу 2019 года.