У BlaBlaCar появится конкурент

FlixBus планирует создать карпулинговый сервис FlixCar

Материнская компания FlixMobility (объединяет бренды FlixBus и FlixTrain) привлекла 500 млн евро инвестиций. Они будут потрачены, в частности, на создание собственного карпулингового сервиса FlixCar - аналога BlaBlaCar. Об этом сообщил один из основателей и генеральный директор компании Йохан Энгерт, пишет ЦТС.

Деньги были привлечены от частных инвестиционных фирм TCV и Permira. После этого раунда общая стоимость FlixMobility оценивается более чем в 2 млрд евро.

По словам Энгерта, карпулинговый сервис FlixCar, прямой конкурент BlaBlaCar, запускается для увеличения покрытия маршрутной сети.

"Мы изначально позиционировали себя не как автобусную или транспортную компанию, а, скорее, как провайдера мобильности: мы предлагаем разумные, доступные и экологичные путешествия, будь то автобус, поезд или - совсем скоро автомобиль. FlixCar - это логический шаг в сторону расширения нашей сети, чтобы еще больше людей могли увидеть мир. В среднем показатель заполняемости автомобилей составляет всего 1,5 человека на одно авто. Делить поездку с кем-то еще - это отличный способ сэкономить на заправке и уменьшить экологический след", - отметил Энгерт.

Ранее BlaBlaCar объявил о выходе на рынок автобусных перевозок под брендом BlaBlaBus. На украинском рынке компания планирует сфокусироваться на партнерском подходе работы с украинскими автоперевозчиками.