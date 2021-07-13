У І читанні Верховна Рада України підтримала криміналізацію контрабанди товарів

13 липня Верховна Рада України І читанні проголосувала за Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

У Проєкті Закону пропонується внести зміни до законодавства України з метою встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів та підакцизних товарів, а також за недостовірне декларування товарів, що призвело або могло призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України.

Введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів та підакцизних товарів сприятиме зменшенню кількості порушень правил переміщення товарів через митний кордон України та припиненню схем незаконного переміщення товарів, що у свою чергу призведе до збільшення податкових надходжень до Державного бюджету України.

Держмитслужба України

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