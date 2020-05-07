У Кабміні оприлюднили повний список послаблень

Кабінет міністрів оприлюднив повний список послаблень, які набудуть чинності з 11 травня в рамках карантину через COVID-19. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, згідно з постановою Кабміну в Україні з подільника дозволено:
- відвідувати сквери, парки, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;
- відвідувати дитячі та спортивні майданчики на вулицях;
- працювати кафе і ресторанам на винос;
- закладам громадського харчування обслуговувати відвідувачів на літніх майданчиках просто неба;
- торгівля непродовольчими товарами в магазинах (також в тих, що перебувати в ТРЦ);
- діяльність музеїв, музеїв просто неба та історично-культурних заповідників;
- працювати стоматологічним клінікам;
- працювати салонів краси та перукарень;
- працювати закладам побутового обслуговування;
- проводити тренування спортсменів національних збірних команд;
- діяльність адвокатів, нотаріусом, аудиторів та психологів;
- діяльність підприємств, які працюють у ЗМІ;
- здійснення кіно - і відео зйомки, репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах до 50 осіб
При цьому наголошується, що робота закладів дозволяється при дотриманні наступних вимог:
- соціальна дистанція;
- носіння масок;
- регулярна дезінфекція рук і приміщень;
Кабмін опублікував постанову про продовження дії карантинних обмежень в Україні. При цьому уряд вніс певні послаблення, які почнуть діяти з 11 травня.