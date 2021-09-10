У Києві на закупівлі ліків для онкохворих вкрали 6 млн гривень

У Департамент охорони здоров'я КМДА прийшли з обшуками. Правоохоронці перевіряють причетність держслужбовців до розкрадання 6 млн гривень на закупівлях ліків для онкохворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, даною держструктурою, за результатами проведення процедури закупівлі у листопаді 2020 року, було укладено договір на постачання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих.

Та внаслідок закупівлі ліків, за штучно завищеними цінами з місцевого бюджету, було зайво сплачено коштів на суму понад 6 млн гривень.

В результаті чого, на підставі ухвали суду, у службових приміщеннях Департаменту КМДА та фірми-постачальника тривають обшуки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру чиновникам держструктури та постачальнику.

Триває досудове слідство.