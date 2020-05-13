У Києві планують відновити роботу громадського транспорту після 22 травня

Роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі в Києві планують відновити після закінчення карантину 22 травня.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Ми плануємо після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі. Але, треба розуміти що зупинити громадський транспорт можна за один день. А от, аби повністю відновити його роботу, - потрібен деякий час. Тобто, це робиться поступово, - сказав мер. - Тому, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах та відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту. В першу чергу - електротранспорту: трамваїв та тролейбусів", - наголосив Кличко.

За його словами, вчора, 12 травня, на вулиці міста вже вийшли 30 додаткових одиниць транспорту на всі маршрути. Йдеться про 22 маршрути громадського транспорту, за якими сьогодні перевозять пасажирів.

Під Кабміном кілька сотень підприємців вимагають дозволити пасажирські перевезення.

Крім того, з сьогоднішнього дня у Києві курсуватимуть додаткові маршрути.

