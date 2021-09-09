У КМДА знову обшуки. Цього разу через незаконну передачу землі у центрі Києва

У Київській міській державній адміністрації у Департаменті економіки та інвестицій та Департаменті земельних ресурсів проводять обшуки через незаконну передачу землі у центрі Києва. Обшуки відбуваються у четвер, 9 вересня.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідчі встановили, що посадовці КМДА із порушенням земельних законів та програм культурного розвитку столиці передали у користування комунальну земельну ділянку, яка розташована у центрі Києва поруч з Європейською площею. Передали землю без конкурсу та за заниженою вартістю - чим завдали державі збитків.

Під час обшуків вилучають документи та речові докази. Слідством займається Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокуратури Києва.

Зазначимо, що від 13 серпня 2021 року правоохоронці щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 чиновникам. Збитки - близько 70 млн грн. Ідеться про розкрадання понад 4,5 млн грн на будівництві Подільсько-Воскресенського моста, розкраданні 3,6 млн грн на ремонті діагностичного центру, розтраті на реконструкції навчальних закладів в Святошинському районі, розкраданні 5 млн грн на реконструкції школи в Солом'янському районі, присвоєнні понад 450 тисяч грн на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкраданні 1,3 млн грн на ремонті асфальтового покриття, розкраданні 33 млн грн на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в комунальних підприємствах столиці "системним тиском", які проводять для того, аби "спаплюжити його репутацію". Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть "призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни".

Бабель

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