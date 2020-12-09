У листопаді споживчі ціни зросли на 1,3% - Держстат

У листопаді 2020 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 1,3% у порівнянні із попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у листопаді 2020 року проти жовтня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти грудня 2019 року вони зросли на 4,1%, проти листопада 2019 року - на 3,8%. Загалом за січень-листопад 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Базова інфляція у листопаді 2020 року порівняно із жовтнем 2020 року становила 0,7%, з початку року - 4,2%.

Серед споживчих товарів та послуг у листопаді 2020 року у порівнянні із листопадом 2019 року найбільше подорожчали природний газ (на 39,4%), цукор (на 37,3%) та водопостачання (на 18,9%).

Максимально подешевшали з листопада 2019 року по листопад 2020 року овочі (на 18,1%), паливо і мастила (на 13,8%) та взуття (на 6,6%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у листопаді 2019 року порівняно із жовтнем 2019 року становила 0,1%, з початку 2019 року - 4,3%, порівняно із листопадом 2018 року -5,1%. Базова інфляція у листопаді 2019 року порівняно із жовтнем 2019 року становила 0,1%, з початку 2019 року - 4,2%.