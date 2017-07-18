У Львовского бронетанкового завода новый руководитель

На Львовский бронетанковый завод назначен новый руководитель. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Укроборонпром", передает УНН.

Новым руководителем бронетанкового завода стал Александр Гофнар.

Руководство ГК "Укроборонпром" отстранило от выполнения своих обязанностей директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива на время проведения расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Напомним, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц ВСУ и директора Львовского бронетанкового завода . Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.