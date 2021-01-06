У МОЗ вважають неефективною діяльність ДП "Медзакупівлі"

Міністерство охорони здоров'я за підсумками 2020 року вважає неефективною діяльність ДП "Медзакупівлі", адже воно провалило 103 тендери на закупівлю ліків. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"МОЗ за результатами 2020 року вважає діяльність цього підприємства неефективною. У нього є одна функція, яка називається "за кошти, отримані від держави, провести відповідні закупівлі" - купити важливі для країни ліки. Вони є дороговартісними і закуповуються централізовано", - сказав Степанов.

За його словами, у 2020 році міністерством було доручено ДП "Медзакупівлі" провести закупки по 483 позиціях лікарських засобів. Станом на 31 грудня 2020 року, тендери по 103 позиціях із 483 було провалено, тобто 20% від загальної кількості.

"Серед них препарати для пацієнтів з онкологією, включаючи препарати для лікування онкології у дітей. Це препарати для лікування кардіозахворювань. По кардіогрупі практично все було провалено", - додав Степанов.

Він зазначив, що МОЗ перестрахується і буде закуповувати ці ліки з інших джерел.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України ініціювало впровадження передових технологій у формуванні номенклатури медичних закупівель за кращими світовими стандартами. Відтепер перевагу надаватимуть тим лікарським засобам, які охоплюватимуть більшу кількість пацієнтів, матимуть вищу ефективність та додану вартість життя.