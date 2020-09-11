У МВФ не називають дату прибуття в Україну місії для виділення другого траншу

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки що не можуть назвати дату приїзду в Україну місії для першого перегляду чинної 18-місячної програми Stand-By. Водночас у Фонді наголосили на важливості збереження незалежності усіх антикорупційних органів в Україні.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив представник МВФ Джеррі Райс.

"Назвати дату прибуття місії з її першого перегляду я поки не можу", - зазначив він.

За словами Райса, наразі тривають перемовини між Україною та МВФ.

"Підтримка незалежності й цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду - це ключ до структурних реформ та початку більш швидкого та справедливого зростання, а також попередня умова чинної програми підтримки МВФ", - сказав Райс.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна виконує всі структурні маяки в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By. Всі заплановані на 2020 рік транші від МВФ будуть отримані.

Національний банк України очікує, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва найближчим часом. Другий транш очікується до кінця року.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців. Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду на 0,7 млрд доларів за програмою Stand-By до кінця року. Ще один транш на 1,2 млрд доларів очікується у 2021 році.