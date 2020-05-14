У "Нафтогазі" пояснили скорочення виконавчого директора Вітренка

Посаду виконавчого директора групи компаній "Нафтогаз" буде скорочено в межах процесу трансформації групи. Про це 13 травня заявили "Німецькій хвилі" в "Нафтогазі" у відповідь на запитання про скорочення посади і майбутнє звільнення виконавчого директора Юрія Вітренка.

"У рамках трансформації група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами", - зазначили у групі.

Там пояснили, що трансформація усуває дублювання функцій, що спрощує взаємодію підрозділів і вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи.

У "Нафтогазі" нагадали, що на початку травня наглядова рада призначила Отто Ватерландера головним виконавчим директором групи. Він відповідає за операційні та трансформаційні процеси, зокрема через упровадження нової операційної моделі й дивізіональної структури управління, реалізацію крос- функціональних процесів і розроблення баз даних процесів.

Удень 13 травня Вітренко написав у Facebook, що його попередили про скорочення посади, що означає: за два місяці його звільнять.

Вітренко вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах із "Газпромом", більше не є пріоритетом компанії. Він розкритикував роботу голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і назвав його неефективним управлінцем.

Вітренко співпрацює з "Нафтогазом" із 2002 року. Він був радником керівників компанії, у 2004-2005 роках працював начальником одного з відділів НАК. У 2014 році повернувся в "Нафтогаз" на посаду одного з топменеджерів, із 2018-го є виконавчим директором. Брав участь у Стокгольмському арбітражі, який задовольнив вимоги України у спорах із "Газпромом" про закупівлю і транзит російського газу.