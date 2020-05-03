У Нафтогазі відреагували на заяву ексканцлера Німеччини: Крим повернуть, а Шредера звільнять

Россія буде змушена повернути Крим Україні, а Шредер буде звільнений з дочірньої структури Газпрому - Північного потоку-2. Так виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, реагуючи на висловлювання ексканцлера Німеччини щодо скасування санкцій щодо РФ, передає УНН.

Вітренко зауважив, що не так давно, Олександр Медвєдєв, друга людина в Газпромі, сказав, що скоріш Земля буде обертатися навколо Місяця, ніж Росія продовжить транзит через Україну після 2019 року.

"Це твердження використовували агенти Росії по всьому світу, той же Шредер, як аргумент, що потрібно дозволити Північний Потік 2, інакше Європа та Німеччина залишаться без газу.

Але ми, причому разом з іншими німцями, зі справжніми європейськими цінностями, на чолі з фрау Меркель, змусили Росію продовжити транзит і ще заплатити Україні 5 млрд дол. компенсації. Північний потік 2 і досі не побудований. Мєдвєдєва звільнили з Газпрому", - написав виконавчий директор.

Вітренко наголосив, що так само буде з українським Кримом та Шредером.

"Россія буде змушена повернути Крим Україні, а Шредер буде звільнений з дочірньої структури Газпрому (Північний Потік 2)", - резюмував він.

Як повідомляв УНН, в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в ніч на неділю, 3 травня, колишній канцлер ФРН Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії, введених Євросоюзом у відповідь на анексію півострова Крим і підтримку бойовиків на Донбасі.