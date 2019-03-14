У НАТО нет общей позиции по "Северному потоку-2", - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет общей позиции по проекту "Северный поток - 2", так как мнения союзников альянса по строительству газопровода разнятся

Об этом говорится в годовом отчете работы Альянса за 2018 год, передает "ДС".

Напомним, Европарламент ранее одобрил резолюцию, в которой говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, в документе говорится, что ЕС нужно продемонстрировать устойчивую внутреннюю солидарность, когда дело касается его энергетической безопасности. Сильная зависимость ЕС от ископаемого топлива подрывает выработку сбалансированного, последовательного и основанного на европейских ценностях подхода в отношении России.