У Польщі нагадали, що ПП-2 - політична зброя Путіна для шантажу

Речник польського уряду Пьотр Мюллєр наголосив, що газопровід є для Путіна інструментом енергетичного шантажу Європи і передусім України, повідомляє Polskie Radio.

Останні місяці є доказом того, що будівництво Nord Stream 2 є суто політичним заходом, - оцінив у вівторок речник уряду Польщі Пьотр Мюллєр. За його словами, цей газопровід є інструментом енергетичного шантажу в Європі та політичною зброєю в руках президента Росії Володимира Путіна.

Речника польського уряду на брифінгу у вівторок запитали, чи може призупинення сертифікації „ПП-2” бути пов'язане з ситуацією на кордоні. Він відповів, що призупинення цієї сертифікації відбувалося паралельно до цих подій. «З іншого боку, ми загалом вважаємо – і останні місяці є доказом – що будівництво „ПП-2” є суто політичною процедурою», – відповів Мюллєр.

За його словами, цей газопровід «є інструментом енергетичного шантажу в Європі». «Це інструмент енергетичного шантажу України. Це просто політична зброя в руках президента Росії Володимира Путіна», - сказав речник уряду Польщі.

І, як він сказав, «те, що ми бачимо сьогодні, це те, від чого застерігав польський уряд, від чого застерігав президент, і зараз, на жаль, це матеріалізується». «Тому наше очікування, дуже чітке і дуже недвозначне, полягає в тому, щоб Північний потік-2 взагалі не зміг працювати, бажано, щоб газ по цьому газопроводу взагалі не проходив», - підкреслив Мюллєр.

Німецький регулятор Bundesnetzagentur призупинив сертифікацію Nord Stream 2 AG як оператора газопроводу Nord Stream 2. В якості причини BNetzA вказав, що компанія зареєстрована в Швейцарії і що оператор має працювати за німецьким законодавством.

BNetzA оголосила у вівторок, що Nord Stream 2 AG вирішила створити німецьку дочірню компанію. Тому процес сертифікації було призупинено до передачі найважливіших активів та людських ресурсів новому суб’єкту.

Відповідно до європейського законодавства, BNetzA має чотири місяці на те, щоб провести процедуру та розробити проект рішення про сертифікацію оператора, який потім буде подано на затвердження Європейської комісії. Та буде мати щонайменше місяць. 4-місячний термін триває від 8 вересня.