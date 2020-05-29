У Раді зареєстрували законопроєкт про плату для вантажівок за використання автодоріг

Група народних депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт No3544 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування".

Текст проєкту закону і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Законопроєкт має на меті запровадити плату за проїзд із вантажних транспортних засобів, вирішити питання збільшення доходів дорожнього фонду в Україні, встановити справедливий підхід до збору коштів на розвиток доріг від користувачів дорожньої інфраструктури, забезпечити імплементацію європейського законодавства в частині плати за проїзд", - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначають автори, проєкт розроблений на виконання пункту 1813 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 25 жовтня 2017 року No 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Законопроєктом пропонується запровадити систему збору плати за проїзд з використанням автомобільних доріг загального користування транспортними засобами з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше за допомогою супутникових технологій (систем GNSS).

Пропонується розробити порядок уплати з урахуванням вимог та рекомендацій нормативних документів Європейського Союзу. Вказаний порядок визначатиме максимальний розмір плати, її градацію, перелік автомобільних доріг загального користування та їх окремих ділянок, на яких справляється плата, а також органи і установи, відповідальні за функціонування системи справляння плати, та порядок їх взаємодії.

"Під час внесення змін до чинного законодавства, необхідно визначити Оператора Системи та розробити Технічне Завдання на розробку системи. Відповідно до досвіду країн Європи для функціонування такої Системи створюється компанія - Оператор, яка взаємодіє з державними органами та установами відповідно до їх компетенції. В Україні в якості Оператора може виступити одне з існуючих або новостворених державних підприємств або приватне підприємство, що буде функціонувати на умовах державно-приватного партнерства", - йдеться у пояснювальній записці.

Автори прогнозують, що реалізація проєкту дозволить забезпечити належне утримання та своєчасний ремонт автодоріг загального користування державного значення та покращити їх технічний стан; виконати ремонт і реконструкцію існуючих мостів і шляхопроводів; здійснювати контроль і моніторинг вантажоперевезень в Україні.

Крім того, очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити дієвий контроль за рухом великогабаритних транспортних засобів та небезпечних вантажів; мінімізувати шкоду навколишньому середовищу від викидів шкідливих газів і покращить дорожню інфраструктуру, піднявши її рівень до європейських стандартів.

Водночас, автори зауважують, що прийняття законопроєкту очікувано спричинить супротив з боку автоперевізників.

"Тому для успішної реалізації зазначеного проєкту необхідно розробити інформаційну стратегію, провести круглі столи з перевізниками та забезпечити комунікацію з основними гравцями ринку з метою максимально можливого врахування їх інтересів", - зазначається у пояснювальній записці.

Також народні депутати зареєстрували законопроєкт No3545 "Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування".

Ним пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу, передбачивши спрямування плати за використання автодоріг загального користування державного значення транспортними засобами з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше, та коштів від санкцій (штрафи, пеня тощо) за порушення порядку справляння такої плати, до державного дорожнього фонду, який створений у складі спеціального фонду Державного бюджету України.