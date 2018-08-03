У родини заступника глави КДКП Шемчука елітного майна у США на $500 тис - "Схеми"

Журналісти програми "Схеми" розповіли, як родина заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів здобула елітне майно в США загальною вартістю близько 550 тисяч доларів.

Про це йдеться у розслідуванні "Американська мрія" прокурорського наглядача Шемчука".

Зазначається, що у 2010 році племінниця Віктора Шемчука - на той час 21- річна студентка Аліна Люба - оформила на себе право власності на пентхаус в американському місті Авентура (штат Флорида) у комплексі Mystic Pointe.

Квартира на останньому поверсі комплексу загальною площею 128 квадратних метрів і панорамним видом на океан була придбана за 325 тисяч доларів.

За інформацією журналістів від джерел у Міністерстві юстиції, за місяць після придбання пентхаусу Аліна Люба видала доручення на розпорядження всім своїм майном самому Віктору Шемчуку - не лише в Україні, а й за кордоном.

"Спершу довіреність діяла до 2015 року, а нещодавно була знову поновлена ще на 5 років - до 2022-го. Ці дані, отримані "Схемами" від джерел, містяться в офіційному, хоча й закритому реєстрі Міністерства юстиції України. Як пояснюють юристи, така схема придбання нерухомості - доволі поширена серед українських посадовців", - йдеться у розслідуванні.

За даними офіційного американського реєстру, за півроку, у березні 2011 року, Шемчук сам придбав нерухомість у тому ж місті Авентура (штат Флорида) - на відстані кілометра від житла, оформленого на його племінницю.

Це квартира площею 120 квадратних метрів у комплексі Alaqua Condominium на березі Атлантичного океану.

Повідомляється, що сума угоди при купівлі становила 219 тисяч доларів.

"Але за два роки квартира вибула з його власності за дивних обставин - сума угои становила лише 2 тисячі доларів, що більше схоже на подарунок. Нова власниця - американка, на зв'язок із журналістами так і не вийшла", - підкреслюють "Схеми".

Журналісти порівняли підписи на офіційних американських документах при купівлі-продажі квартири з підписом, який використовує Шемчук на офіційних українських документах.

Зазначається, що місто Авентура, де у 2010-2011 роках родина Шемчуків придбала нерухомості на півмільйона, розташоване в 30 кілометрах від Маямі, у прибережній смузі.

Аліна Люба залишаєтся власницею пентхаусу в Mystic Pointe і донині.

"Схеми" також зіставили факти біографії Віктора Шемчука та його племінниці. Нині юристка Аліна Люба Нині юристка Аліна Люба раніше стажувалася у Сімферопольській прокуратурі, де працював Шемчук, та у комітеті Верховної Ради, до якого Шемчук входив як народний депутат.

Крім цього, Аліна Люба була однією з засновниць Федерації водно-моторного спорту, яку очолює її дядько Віктор Шемчук.

Журналісти наголошують, що у телефонній розмові Аліна Люба відмовилася відмовилась відповідати на запитання про походження коштів на придбання майна, оформленого на неї.

"Схеми" ставили таке питання і самому Шемчуку у кулуарах під час засідання КДКП, але він уникнув відповіді та звинуватив журналістів у провокації. На телефонні дзвінки та письмові запитання він не відповів.

Віктор Шемчук з 1994 року працює у державних органах. Починав зі стажиста та помічника прокурора в прокуратурі Тернополя, дійшов до посади в.о. генпрокурора за президентства Віктора Ющенка.

Крі цього, був народним депутатом, входив до фракції "Блоку НУ-НС", за часів Віктора Януковича майже півроку очолював Львівську область. Нині, за Петра Порошенка, він - заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Комісія оцінює фаховість тих, хто хоче працювати в прокуратурі, в разі порушень в роботі визначає дисциплінарну відповідальність, переводить та звільняє прокурорів з посади.

За даними "Схем" з органів ДФС, із 2013 до 2017 років офіційні доходи Віктора Шемчука загалом становили менше 2 мільйонів гривень.

ДружинаШемчука Наталія за цей час доходів майже не отримувала, фірма, в якій вона фігурує в засновниках, також прибутків не показувала.