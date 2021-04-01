У Офісі генпрокурора назвали причину обшуків в АРМА

У Києві та Київській області провели 50 обшуків у кримінальному провадженні за фактами заволодіння 500 тисячами доларів. Кошти раніше були передані в управління Агентства по розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої серед інших входили посадовці АРМА, а також адвокати, протягом листопада-грудня 2020 року заволоділи 500 тисячами доларів. Ці кошти буди визнані речовими доказами у ряді кримінальних проваджень та передані в управління АРМА. Кошти привласнили шляхом їх перерахування на підставі підроблених судових рішень на банківські рахунки осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам організованої групи про підозру за фактами шахрайства, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, вдень 1 квітня стало відомо, що обшуки проводяться в приміщенні центрального апарату АРМА і за місцем проживання декількох співробітників.

РБК-Україна писало, що СБУ 30 березня провела у керівництва і представників Громадської організації "Український Вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук, 20 обшуків. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни.



