У Украины есть потенциал для увеличения перевалки грузов в 300 млрд долларов

У Украины есть потенциал к увеличению перевалки грузов в 20 раз до 300 млрд долл. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совместном брифинге с главой правительства Молдовы Павелом Филиппом, передает УНН.

"Мы видим большой потенциал развития речного транспорта. Мы видим десятикратное увеличение возможности перемещения грузов реками. Также мы видим потенциал увеличения перевалки грузов в Украине - в 20 раз мы можем увеличить (перевалку грузов - ред.) в 300 млрд долл", - убежден Премьер- министр.

Он напомнил, что правительство приняло решение об уменьшении с 1 января 2018 портовых сборов по стране, что улучшит конкурентоспособность. Также было принято решение о снижении портовых сборов на 75% в порту "Южный" для танкеров нефти и нефтепродуктов.

Как писал УНН, правительство видит возможности 10-кратного увеличения возможностей речного судоходства в Украине.