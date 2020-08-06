У Венедіктової на столі 5 кримінальних заяв проти голови енергетичного Комітету ВР - Москаль

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова має низку підстав відкрити кримінальні провадження проти голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, передає УНН.

Лише він подав Генпрокурору 5 відповідних заяв.

"П'ять заяв я написав пані Венедиктовій по злочинах пана Геруса. Тільки прокурор може відкрити кримінальне провадження щодо народного депутата України", - розповів він.

Москаль уточнив, що по одній із заяв Генпрокурор вже відкрила кримінальне провадження. За двома фактами, додав він.

"По чотирьох - абсолютно відписки. Я звернувся до Печерського районного суду, і він дав пані Венедиктовій 24 години відкрити кримінальні провадження. Вже 30-й день ні відповіді", - розповів Москаль.

Він нагадав, що Герус відкрив імпорт електроенергії з Росії, подавши відповідну поправку. Дії нардепа породили спекулятивні схеми на енергоринку та корупційні схеми на держпідприємстві "Центренерго", каже Москаль.

"Сьогодні колапс в електроенергетиці тільки із-за пана Геруса, тільки він один відповідає за свої злочинні, абсолютно повинен відповідати за свої злочинні дії", - наголосив він.

Нагадаємо, на час пандемії імпорт зупинили. Однак тепер Герус знов лобіює його відкриття.