У "зеленому" законі Герус і Киселевський пролобіювали інтереси росіян

В Україні введено нове законодавче поняття - "зелена" металургія. Ініціатива належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Дмитру Кисилевському, колишньому директору з корпоративних відносин ТОВ "Інтерпайп Україна" Віктора Пінчука, повідомляє УНН.

Саме він, за підтримки Голови енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса, вніс відповідну поправку до урядового законопроекту про "зелену" енергетику (No 3658).

Ця поправка передбачає, що "зеленими" металургами тепер вважаються сталеплавні підприємства, що здійснюють викиди до 250 кг вуглекислого газу на 1 тону сталевої продукції та виключно з електродуговим методом виробництва.

Для таких підприємств введено пільговий тариф на передачу електроенергії який не буде враховувати витрати "Укренерго" на виплати по "зеленому" тарифу, тобто фактично ці підприємства будуть сплачувати в рази менше коштів до бюджету.

За словами члена енергетичного Комітету ВР Олексія Кучеренко, такий лобізм обраних компаній може коштувати державі десятки мільйонів доларів США.

За словами ж самого нардепа Кисилевського, в групу "зеленої" електрометалургії потрапляють завод "Дніпросталь", "Електросталь" та "Азовелектросталь", а також "Дніпроспецсталь".

"Дніпроспецсталь" - завод, який контролюють структури "VS Energy" російських підприємців Олександра Бабакова (ексдепутата Держдуми Росії від партії "Единая Россия") та Михайла Воєводіна. Партнерами росіян ЗМІ називають Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Раніше 30% акцій належали EastOne Віктора Пінчука.

Поправку Кисилевського підтримав під час голосування Голова енергетичного Комітету ВР Герус, якого часто пов'язують з Ігорем Коломойським.

"Хочу поставити на підтвердження правку номер 881, автор Кисилевський, вона врахована комітетом, але хочу, щоб відповідно була врахована і при голосуванні в залі", - йдеться у стенограмі голосування.

Законопроект з поправкою про "зелену" металургію був прийнятий парламентом 21 липня 228 голосами "за". Після підписання Президентом, відповідні зміни опубліковані і введені в дію.