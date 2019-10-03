У Зеленского хотят запретить ФЛП предоставлять услуги

В Украине могут запретить физическим лицам-предпринимателям предоставлять услуги в целях борьбы с использованием упрощенной системы налогообложения для минимизации налогов при выплате заработных плат.

ФЛП могут позволить только торговать и заниматься производством, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии "Слуга народа" Данил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".

"Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через СПД. Но если совместить эти вещи (поднятие порога максимального дохода для того, чтобы иметь право работать на упрощенной системе налогообложения), чтобы это нельзя было использовать ФЛП при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, тогда я не вижу проблем для государства в этом", - заявил Гетманцев.

Он отметил, что цель законов его комитета, в частности, закона об обязательных кассовых аппаратах для торговцев, заключается в том, чтобы заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от уплаты налогов.

Напомним, что в начале сентября в правительстве предложили ФЛП, которые работают и ИТ, добровольно платить дополнительные налоги в Фонд развития человеческого капитала.

Ранее премьер-министр Гончарук заявлял, что правительственные решения по налоговой реформе планируют принять весной 2020 года, а ввести новую налоговую систему планируют с 1 января 2021 года. Он также пояснил, что в ходе налоговой реформы "упрощенцами должна стать вся страна".

В партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде, анонсировали законопроекты, направленные на борьбу со злоупотреблением упрощенной системой налогообложения.

Как сообщалось, по состоянию на сентябрь 2019 года долг физических лиц- предпринимателей (ФЛП) перед государством по налогам и сборам вырос до 6 млрд грн.