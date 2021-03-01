У Зеленського очікують транш МВФ ще цього року

Черговий транш Міжнародного валютного фонду Україна очікує отримати ще в цьому році, але для цього Верховна Рада повинна прийняти деякі законопроекти.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі каналу "Україна 24", передає прес-служба Офісу президента.

"Ми очікуємо, що отримаємо в цьому році транш МВФ. У нас програма розрахована на 5 мільярдів доларів - 2,1 мільярда ми вже отримали", - зазначив він.

При цьому Устенко говорить, що вимоги програми співпраці з МВФ збігаються з програмою Зеленського.

Зокрема, мова йде про необхідність судової реформи та забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

За словами радника, для внесення змін в українське законодавство в частині судової системи президент проводив багато зустрічей, спілкувався з українськими та іноземними експертами і переконував депутатів Верховної Ради.

"Програма відбувається. Як тільки будуть проголосовані у Верховній Раді відповідні законодавчі ініціативи президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли. Обіцяли виконати не тільки МВФ - ми не робимо це для кого-то, ми робимо це для українського народу ", - запевнив Устенко.