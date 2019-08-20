У Зеленского ожидают "сложную зиму" из-за малых запасов угля и спорных вопросов с "Газпромом"

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обеспокоен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом в то время, как Украина готова к отопительному сезону на 65%.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает "LB.ua.

- У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования, - сказал Герус.

Он заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.

Также Герус считает, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с российской компанией "Газпром" по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.

Напомним, что "Нафтогаз" оспаривает в суде снижение цены на газ для населения.