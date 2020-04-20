У Зеленського розповіли, як має допомогти Україні нова програма з МВФ

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив про те, що для України надзвичайно важливо розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом. За його словами, вона дозволить частково покрити дефіцит державного бюджету України на 2020 рік.

"Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету та розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу", - процитували Устенка у пресслужбі Офісу президента.

Водночас він заявив про те, що високий відсоток дефіциту в умовах виходу капіталу з країн з ринками, що розвиваються, до яких належить Україна, не підлягає фінансуванню та фондуванню.

"Владі вдалося скоротити його, щоб запобігти ризикам стрімкого розкручування інфляції. Завдяки внесеним змінам у бюджет дефіцит буде значно меншим", - додав Устенко.

Раніше повідомлялося про те, що у Верховній Раді очікують на отримання траншу через три тижні після ухвалення у другому читанні законопроекту No2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", також відомого, як "антиколомойський" закон. Документ заборонить повертати колишнім власникам націоналізовані банки, втому числі й "Приватбанк".

У свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати перший транш, сума якого складе 2 млрд доларів, вже у травні.

Під час позачергового засідання 16 травня Верховна Рада змінила регламент для того, аби швидше ухвалити проєкт атиколомойського" закону, до якого зареєстрували 16 тисяч правок. Передати проект у парламент комітет планує в середу, 22 квітня. Попередньо в цей же день пройде наступне позачергове засідання парламенту.