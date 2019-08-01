У Зеленского заявили, что критерии определения субсидиантов нужно изменить

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что правительство должно изменить критерии определения субсидиантов для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Он напомнил, что в прошлом году количество субсидиантов было больше практически в 2 раза.

"В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов... Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков... в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - рассказал представитель Зеленского в Кабмине.

По словам Геруса, для оформления новых субсидиантов правительство должно изменить решение по поводу критериев их определения и, согласно новым критериям, часть домохозяйств уже будет иметь право на субсидии.

"Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, - им сообщат, и они должны будут подать документы и будут иметь право получать субсидии", - сказал он.

Вместе с тем ранее получавшие субсидии автоматически будут получать их в дальнейшем.

"Там должна быть максимально упрощенная процедура", - рассказал Герус.

Также представитель президента в Кабмине прокомментировал вопрос ведущего об озвученной инициативе президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди старше 70 лет не будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

"Президент Зеленский говорил, что анализируется способ, как это сделать, и с помощью упрощенного способа получения субсидий именно для таких людей почтенного возраста - мы снимем с них груз платежей за жилищно-коммунальные услуги. Имеется в виду, что те из них, кто в последний год или полгода не могли пользоваться субсидией, они будут платить незначительную часть от всего счета, остальное за них будет покрывать государство", - рассказал он.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий. "По моим оценкам, речь где- то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь", - рассказал представитель Зеленского в Кабмине.

Как писало РБК-Украина ранее, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс.

домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.

Добавим, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами.

Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. Все остальные граждане могут получить субсидии в Ощадбанке.