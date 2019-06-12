У Зеленского заявили, что он не обещал снизить тарифы

Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снижения тарифов. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, пишет NEWSONE.

По словам чиновника, Зеленский ни одного раза напрямую не говорил, что снизит тарифы на коммунальные услуги. Однако, по словам Геруса, в Украине все понимают, что это огромная проблема.

"Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а, может и больше", - заявил Герус.

При этом он подчеркнул, что во время президентской гонки президент не говорил о снижении тарифов, чтобы не стать популистом.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - резюмировал Герус.

В Украине с 1 мая в каждом регионе действует свой тариф на газ.