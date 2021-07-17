У Житомирі може з'явитися патронний завод. США інвестують у проєкт понад $100 млн

У промисловій зоні Житомира можуть побудувати патронний завод. Про це повідомила 16 липня Житомирська міськрада.

"Американська компанія інвестує в Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це - сотні робочих місць, величезна інвестиція в більш ніж $100 млн та високотехнологічні технології", - прокоментував проєкт міський голова Сергій Сухомлин.

Інвестор обирав між Львовом, Дніпром і Житомиром, додав він. Новий завод забезпечуватиме набоями Збройні сили України. Виробництво набоїв не передбачає їхнього зберігання у складських приміщеннях.

Міськрада вже дала згоду на виготовлення технічної документації з розділення земельної ділянки на вулиці Корольова, 132, частину якої передадуть Житомирському патронному заводу.

На наступній сесії міської ради інвестор презентує соціальні програми і порядок працевлаштування з обов'язковою квотою для учасників АТО та ООС, зокрема військових з інвалідністю, пояснив Сухомлин.

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ЗАТ "Луганський патронний завод" був єдиним в Україні виробником набоїв. Із 2014 року він перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".

У травні 2017 року про необхідність будівництва заводу з виробництва боєприпасів говорив тодішній міністр оборони України Степан Полторак. У січні того самого року в концерні "Укроборонпром" заявляли, що за наявності фінансування готові за 18 місяців ввести в лад підприємство з виробництва набоїв.

Заводу з виробництва боєприпасів в Україні немає через корупцію, тому що на кожному купленому набої хтось заробляє, заявив у грудні 2020 року колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос.

В "Укроборонпромі" 11 червня цього року говорили про готовність канадського виробника устаткування для оборонної галузі Waterbury Farrel запустити підприємство з виробництва боєприпасів до стрілецької зброї в Україні. У проєкті планувала брати участь інша канадська компанія GL Munitions Inc. й українська державна акціонерна холдингова компанія (ДАХК) "Артем".

