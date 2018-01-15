Убытки от оккупации Донбасса составляют более 50 млрд долларов, - нардеп

Порошенко настаивает на принятии законопроекта о деоккупации Донбасса в ближайшее время

Убытки, причиненные вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), составляют более 50 млрд долларов. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"На сегодняшний день уже убытки, которые просчитываются от оккупации Донбасса, достигают более 50 млрд. И мы не говорим о тех расходах, которые понесет Украина, когда вернет эти территории и придется вкладывать инвестиционные средства в восстановление", - заявила Луценко.

Нардеп отметила, что президент Петр Порошенко настаивает на принятии законопроекта о деоккупации Донбасса в ближайшее время. По словам Луценко, документ должен быть максимально приближен к президентской редакции.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП.