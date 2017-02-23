Участники блокады назвали предложения правительства по перемещению товаров на оккупированную территорию неприемлимыми

Участники блокады оккупированных районов Донбасса готовы продолжать переговоры с Кабинетом Министров Украины, заявил координатор блокады Анатолий Виногродский.

Участники блокады считают условия, предложенные премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, по вопросу блокады поставок угля на временно неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, неприемлемыми.

Об этом в комментарии Іnforesist заявил координатор блокады, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

"Эти условия для нас неприемлемы. Мы не верим в различные комиссии, мы не собираемся выполнять обязанности государства и тех государственных структур, которые должны этим заниматься", - сообщил Виногродский.

По его словам, требования блокировщиков остаются неизменными - "освобождение всех украинских пленных и принятие закона об оккупированных территориях".

"На сегодняшний день в соответствии с законом по борьбе с терроризмом нет постановления Кабинета министров, которое бы определяло порядок пересечения грузов по линии разграничения на Донбассе. Мы просто помогаем нашим товарищам, которые находятся при власти и которых мы наняли выполнять свои обязанности", - отметил координатор блокады.

По мнению Виногродского, у Украины есть механизмы влияния на террористов, удерживающих украинских пленных в Донбассе.

"Мы можем повлиять на террористов-боевиков очень просто - перекрыть им рынки сбыта. Потому что рынков сбыта в Россию у них нет - их туда не пускают. У них есть рынки сбыта только у нас. А поэтому они очень сильно зависят от финансирования, начнут митинговать и бастовать шахтеры на закрывающихся шахтах, ведь им некуда сбывать уголь. Я надеюсь, что это произойдет и на металлургических заводах, которые закроются", - считает он.

Виногродский выразил надежду, что переговоры с Гройсманом продолжатся.

"Наш ответ Гройсману - да. Мы готовы продолжить наши переговоры и помочь правительству выполнить то, что оно должно сделать. Гройсман хотел, чтобы мы пересмотрели перечень товаров, которые пропускаются через линию разграничения. Мы можем на это пойти, но после выполнения наших требований", - заявил руководитель блокады.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил участникам блокады торговли с оккупированными территориями войти в состав комиссии по обмену пленными, а также сообщил, что правительство может отменить разрешение Службы безопасности Украины на перемещение товаров через линию разграничения.

20 февраля Гройсман заявил, что стороны, заинтересованные в решении вопроса блокады Донбасса, должны встретиться в Кабинете Министров Украины.

26 декабря 2016 года ветераны добробатов объявили о начале блокады "ЛДНР", требуя освобождения заложников. В связи с этим на теплостанциях возник дефицит угля. Блокада распространяется и на поставки антрацита с территорий, которые контролируют пророссийские террористы. До 26 января были заблокированы две железнодорожные ветки в Луганской области.

2 февраля участники блокады перекрыли железнодорожный переезд возле Бахмута Донецкой области. 6 февраля в полиции заявили, что вблизи города Часов Яр Донецкой области люди в балаклавах пытались перекрыть дорогу и препятствовали работе правоохранителей на трассе Бахмут - Константиновка.

10 февраля участниками блокады была перекрыта трасса Ясиноватая - Константиновка, где начались инженерные работы и обустройство местности.

15 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление о введении временных чрезвычайных мер в энергетической системе Украины. Меры направлены на минимизацию использования угля антрацитовой группы.