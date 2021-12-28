Угорщина може прокачати реверсом в Україну 700 мільйонів кубів газу за три місяці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Угорщина може прокачати реверсом в Україну 700 млн кубів газу за перші три місяці наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.

Сійярто зазначив, що у 2020 та 2021 роках найбільші обсяги газу, імпортованого Україною із заходу, пройшли через Угорщину, і ця тенденція збережеться протягом перших трьох місяців наступного року із загальною потужністю 700 мільйонів кубометрів.

За його словами, угорський уряд багато працював, щоб забезпечити постачання енергоносіїв для країни та збільшити роль Угорщини в постачаннях газу для регіону.

Він додав, що з семи сусідів Угорщина зараз має шість газових каналів, тоді як «кількість електричних ліній буде незабаром збільшиться».

Глава МЗС Угорщини також вірить, що «2022-й рік буде кращим роком у плані угорсько-українських зв’язків, ніж цей».

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду, яка передбачає постачання з 1 січня 2022 року гарантованого обсягу природного газу у напрямку Угорщина-Україна.