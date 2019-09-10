Угроза с севера: США помогут Украине подготовиться к зиме

Представители Минэнерго США помогут устранить уязвимости в энергоснабжении Украины со стороны России

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства США.

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России", - говорится в сообщении.

Эксперты двух стран оценят взаимозависимость в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах. Кроме того, разработают базу для скоординированного реагирования на дефицит энергии.

Украина, Польша и США подписали "исторический" меморандум по газу. В результате, одним из шагов по обеспечению энергетической независимости Украины от РФ будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Министр энергетики США встретился с секретарем СНБОУ и министром энергетики Украины.

29 августа группа компаний Энергетические ресурсы Украины (ЭРУ) подписала соглашение с PGNiG о покупке и импорте в Украину американского сжиженного газа.

