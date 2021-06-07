Україні можуть компенсувати можливі збитки від Північного потоку-2 - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна може отримати компенсації через фактичне завершення проєкту газопроводу Північний потік-2.

Про це він сказав під час слухань у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу, які транслює YouTube-канал Держдепу.

За словами Блінкена, США і Німеччина проводять активні переговори, зокрема про інтереси України:

"Німеччина прийшла за стіл [переговорів]. І ми активно з нею співпрацюємо, щоб... гарантувати збереження транзитних зборів, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що трубопровід піде в обхід України".

Також США і Німеччина обговорюють, як усунути здатність Росії використовувати газ як інструмент примусу або зброю проти України чи інших країн.

Держсекретар США додав, що завершення будівництва Північного потоку-2 - по суті, доконаний факт, і нагадав, що, коли Джо Байден прийшов до влади, газопровід був готовий більш ніж на 90%.

Північний потік-2 - газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1234 км. Після того, як США в грудні 2019 року запровадили санкції проти іноземних операторів суден-трубоукладачів Північного потоку-2, роботи з будівництва газопроводу не проводились близько року.

4 червня президент РФ Володимир Путін оголосив, що прокладку труб першої нитки газопроводу Північний потік-2 завершено, а другу нитку газопроводу добудують за два місяці. За словами президента РФ, Газпром готовий до заповнення трубопроводу газом. У Єврокомісії заявили, що не мають інформації про завершення прокладання першої нитки газопроводу.

19 травня 2021-го в Держдепі США заявили, що не запроваджуватимуть санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу Північний потік-2, і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни. При цьому він наголосив, що США "продовжать протидіяти завершенню цього проєкту".

Зокрема США запровадили санкції проти чотирьох російських компаній і 13 суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу Північний потік-2.