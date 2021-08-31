Україна і CША підписали угоду про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків. Про це повідомляється у твіттері президента.

"Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проєкту - до 30 млрд доларів", - зазначив Зеленський.

На сьогодні запланована також зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, переговори почнуться о 21:00 за київським часом.

На сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.