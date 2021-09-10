Україна експортувала цьогоріч уже понад 10 мільйонів тонн зерна

Український експорт зернових та зернобобових культур у 2021/2022 маркетинговому році (МР), із 1 липня і станом на 10 вересня 2021 року, становить 10 290 тис. тонн, що майже на 1085 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого МР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мінагрополітики.

Зокрема, з 1 липня по 10 вересня 2021 року було експортовано 5922 тис. тонн пшениці (на 252 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2020/2021 МР), 2992 тис. тонн ячменю (на 593 тис. тонн більше), 14,3 тис. тонн жита (на 12,8 тис. тонн більше), 1338 тис. тонн кукурудзи (на 730 тис. тонн більше).

Також за цей період експортовано 24,4 тис. тонн борошна пшеничного (на 12,5 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2020/2021 МР).

Як повідомлялося, за 2020/2021 МР з України було експортовано 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур, зокрема: 16,64 млн тонн пшениці, 4,23 млн тонн ячменю, 18,4 тис. тонн жита, 23,08 млн тонн кукурудзи.

За даними Мінагрополітики, станом на 10 вересня в Україні вже намолочено 45 млн тонн зерна нового врожаю.

