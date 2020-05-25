Украіна увіишла в топ-15 світових лідерів за обсягами експорту горілки. Про це свідчать дані порталу World's Top Exports, передає УНН.

За даними порталу, Украіна контролює 1,5% світового експорту горілки. У реитингу наибільших експортерів продукту Украіна посідає 15 місце. Украіна, згідно з даними, експортом дещо поступається Білорусі (1,6%), Сінгапуру (1,6%) і Австраліі (1,7%).

Перше місце в реитингу належить Швеціі. За рік краіна поставила за кордон горілки на 449,1 млн дол. Швеція контролює 20,6% світового експорту продукту.

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За Швецією слідує Франція з показником 404,3 млн дол. Французам належить 18,6% експорту продукту.

Замикає тріику лідерів Росія. У 2019 році краіна експортувала горілки на 161,5 млн дол. (7,4% світового експорту продукту).

В цілому, в 2019 році світовии експорт горілки становив 2,18 млрд дол.

Як писав УНН, Украіна увіишла в топ-15 світових експортерів горілки.

Зауважимо, що до ТОП-5 надіиних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібнии дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Праим" (ТМ "Праим", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Деи").